Französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen; Tiefstwerte 18 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Im Süden vereinzelte Schauer oder Gewitter. In der Nacht in Südbayern gebietsweise gewittriger Regen. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen teils länger sonnig, teils bewölkt; besonders im südlichen Bayern lokale Schauer und Gewitter. Tagsüber 26 bis 31, in den Nächten 18 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 17:00 Uhr