Französische Regierung verhängt nächtliche Ausgangssperre

WHO rechnet mit mehr Tuberkulose-Toten wegen Corona-Maßnahmen

Genf: Der Kampf gegen die Corona-Pandemie droht nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation WHO die bislang erzielten Erfolge im Kampf gegen die Tuberkulose zunichte zu machen. In schwer von der Tuberkulose betroffenen Ländern wie Indien und Südafrika seien wichtige Ressourcen in die Bekämpfung des Coronavirus umgeleitet worden. Hinzu kommt laut WHO-Chef Tedros die erschwerte Patientenversorgung durch örtliche Lockdowns. Der Organisation zufolge könnten in diesem Jahr 200.000 bis 400.000 Menschen mehr an Tuberkulose sterben als im vergangenen Jahr. Bis heute zählt die Infektionskrankheit zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. 95 Prozent aller Fälle treten in Entwicklungsländern auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 22:00 Uhr