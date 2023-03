Französische Regierung stellt sich Misstrauensvoten

Meldungsarchiv - 20.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Frankreichs Nationalversammlung stimmt über das Schicksal der Regierung und die Rentenreform ab. Zwei Misstrauensanträge stehen zur Debatte, allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass die Regierung von Präsident Macron gestürzt wird. Sollten die Misstrauensvoten abgelehnt werden, wäre die umstrittene Rentenreform gleichzeitig verabschiedet. Im Kern geht es dabei darum, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre heraufzusetzen. Seit Wochen gehen Menschen in Frankreich deshalb landesweit auf die Straßen. Zuletzt kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Außerdem wird in Raffinerien und bei der Müllabfuhr weiter gestreikt, morgen und am Mittwoch legen Mitarbeiter an den Flughäfen Paris-Orly und in Marseille die Arbeit nieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 19:00 Uhr