Französische Regierung richtet ständigen Krisenstab ein

Paris: Frankreichs Präsident Macron will am Abend in einer Krisensitzung über die neuerlichen Krawalle beraten. Außerdem ist ein ständiger Krisenstab der Regierung eingerichtet worden. Die Unruhen waren auch in der vergangenen Nacht weitergegangen, wenn auch etwas abgeschwächter als die Tage vorher. Laut Innenministerium wurden mehr als 700 Menschen festgenommen. In der Nacht zuvor waren es noch mehr als 1.300. Für Entsetzen sorgte die Attacke auf das private Wohnhaus eines Bürgermeisters. Premierministerin Borne sprach von einem unerträglichen Vorfall. Sie besuchte mit Innenminister Darmanin und weiteren Kabinettsmitgliedern den Tatort. Randalierer hatten das Haus in der Nacht mit einem Auto gerammt und Feuer gelegt. Die Ehefrau des Bürgermeisters und eines seiner Kinder wurden verletzt. Laut Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 16:00 Uhr