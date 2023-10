Französische Regierung löst rechtsextreme Partei Civitas auf

Paris : In Frankreich ist die erzkatholische rechtsextreme Splitterpartei Civitas aufgelöst worden. Innenminister Darmanin schrieb im Online-Dienst X zur Begründung, die Werte, dieser Bewegung seien nicht mit denen der Republik vereinbar. Civitas habe unter anderem islam- und judenfeindliche Thesen vertreten, sagte ein Regierungssprecher nach der Kabinettssitzung, bei der die Auflösung beschlossen wurde. Der Gründer der Bewegung, Alain Escada, wies die Vorwürfe zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Die Bewegung steht der Piusbruderschaft nahe. Sie war 1999 als Verein gegründet und 2016 in eine Partei umgewandelt worden. Sie zählte zu den heftigsten Gegnern der 2012 in Frankreich eingeführten Homo-Ehe und verbreitete während der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 19:00 Uhr