Französische Regierung erwägt Lockerungen ab dem 11. Mai

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Auch die französische Regierung hat Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. Voraussetzung dafür ist laut Premierminister Philippe, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf unter 3.000 pro Tag sinkt. Zuletzt hatte es in Frankreich knapp 3.800 neue Fälle am Tag gegeben. Sinken die Zahlen, könnten ab dem 11. Mai die Geschäfte wieder öffnen. Auch Kindergärten und Schulen könnten dann mit kleineren Gruppen schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen. Cafes und Restaurants bleiben weiter geschlossen: Über deren Wiedereröffnung soll erst Anfang Juni entschieden werden. In Frankreich sind bislang mehr als 23.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit gehört das Land neben den USA, Italien und Spanien zu den am stärksten betroffenen Ländern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 18:15 Uhr