Französische Polizei nimmt fünf Terror-Verdächtige fest

Paris: Die französische Polizei hat im Osten des Landes fünf Terror-Verdächtige festgenommen. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft bekanntgab, ermittelt sie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Aus Ermittlerkreisen hieß es, die Festgenommenen gehörten einer islamistischen Bewegung an. Die Festnahmen erfolgten im Département Meurthe-et-Moselle in Lothringen. Erst kürzlich hatte Frankreichs Innenminister Darmanin die Behörden zu extremer Wachsamkeit aufgerufen, da die Terrorgefahr sehr groß sei. Bereits seit Mitte Oktober gilt in Frankreich die höchste von drei Alarmstufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 23:15 Uhr