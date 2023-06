Französische Polizei nimmt 875 Menschen bei Krawallen fest

Kurzmeldung ein/ausklappen Radlerin entdeckt vier Wolfswelpen im Altmühltal

Eichstätt: Eine Radlerin hat in dieser Woche in einem Wald im westlichen Landkreis Eichstätt vier Wolfswelpen gefilmt. Zu sehen ist, wie vier Welpen auf einem Waldweg am Boden schnuppern und anschließend in den Wald laufen. Sowohl das Landesamt für Umwelt, als auch Willi Reinbold, Wolfsbeauftragter des LBV für Bayern, haben bestätigt, dass es sich dabei um Welpen von Wölfen handelt. Das sei anhand der Schwanzhaltung, der Statur und ihrer Laufart eindeutig zu erkennen. Somit gibt es in Bayern nun ein weiteres – wohl fünftes – Wolfsrudel. Noch liegen keine DNA-Nachweise der Welpen vor, so dass sie nicht zugeordnet werden können.

