Französische Polizei nimmt 150 Menschen fest bei Protesten gegen Polizeigewalt

Meldungsarchiv - 29.06.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen ist es in Frankreich die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Betroffen waren unter anderem Paris, Toulouse, Lille und Nanterre. Die Demonstranten zündeten Mülleimer und Fahrzeuge an und bewarfen Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Steinen. Nach Angaben von Frankreichs Innenminister Darmanin wurden 150 Menschen festgenommen. Darmanin schrieb auf Twitter von einer "Nacht der unerträglichen Gewalt": Rathäuser, Schulen und Polizeistationen seien in Brand gesetzt oder angegriffen worden. Die Polizei selbst sprach von einer angespannten, aber kontrollierten Lage. Die Familie des 17-jährigen Opfers hat für heute zu einem Trauermarsch in der Nähe des Tatorts aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 09:15 Uhr