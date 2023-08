Französische Justiz zweifelt an Misshandlungsvorwürfen gegen Ehemann aus Forbach

Forbach: Im Fall der mutmaßlichen Freiheitsberaubung einer Deutschen in Ostfrankreich hat der zuständige Staatsanwalt eine Kehrtwende verkündet. Es gebe keine Grundlage für eine Strafverfolgung des Ehemanns, der 55-Jährige komme wieder auf freien Fuß. Die Frau wirft ihm neben Freiheitsberaubung auch Folter und Vergewaltigung vor. Nach Angaben der Justiz gibt es jedoch keine Erkenntnisse, die die Beschuldigungen untermauern. Der Mann, ebenfalls ein Deutscher, war gestern früh in Forbach im Grenzbereich zum Saarland festgenommen worden. Seine Frau hatte die deutsche Polizei angerufen. Sie gab an, seit 2011 von ihrem Mann gefangen gehalten und misshandelt worden zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 23:45 Uhr