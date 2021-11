Französische Gemeinde will Werk von Gerhard Richter versteigern

Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat den sechsten Tag in Folge einen neuen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldet bundesweit einen Wert von gut 277, in Bayern liegt er bei fast 479. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 45.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, das sind über 11.000 Fälle mehr als vor einer Woche. In Bayern geraten die Intensivstationen der Kliniken zunehmend an ihre Grenzen. Die Krankenhäuser in Stadt und Landkreis Rosenheim sowie in Ingolstadt können nach BR-Informationen beispielsweise keine Intensivpatienten mehr aufnehmen. Nach einem Bericht der Funke-Mediengruppe werden in Bundesländern, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, bereits täglich Patienten in teils weit entfernte Krankenhäuser verlegt; nun bereiten die Länder demnach erstmals auch Verlegungen in andere Regionen Deutschlands vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 06:00 Uhr