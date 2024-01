Französische Bauern blockieren Straßen nach Paris

Paris: Bauern blockieren seit dem späten Nachmittag Straßen in die französische Hauptstadt. Dabei setzten sie Traktoren, Anhänger und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge ein, um den Verkehr rund um Paris auszubremsen. Sie wollen weitere Zugeständnisse von Premier Attal erreichen. Dieser hatte zuvor zwar eine Reihe von Maßnahmen für die Landwirtschaft angekündigt, aber aus Sicht der Bauern ihre Forderungen nicht erfüllt. Am Abend will Attal erneut mit Bauern-Vertretern beraten. Die Proteste richten sich gegen überbordende Normen und Vorschriften, auch der EU. Außerdem kämpfen die Landwirte für bessere Einkommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um zu verhindern, dass die beiden Pariser Flughäfen und der Großmarkt blockiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 20:00 Uhr