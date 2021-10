Französische Abgeordnete stimmen für Verlängerung von umstrittenem Corona-Pass

Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die französische Abgeordnetenversammlung hat sich mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, den Einsatz des Gesundheitspasses zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu verlängern. Die Abgeordneten in Paris verabschiedeten den entsprechenden Gesetzesvorschlag in der Nacht mit 135 zu 125 Stimmen. Demnach soll der umstrittene Pflichtnachweis noch bis Juli 2022 eingesetzt werden können. In Frankreich muss der Gesundheitspass für viele Veranstaltungen und an vielen öffentlichen Orten vorgelegt werden. Er weist eine vollständige Corona-Impfung, eine Genesung von Covid-19 oder einen negativen Corona-Test nach. Die Regelung sollte ursprünglich nur bis zum 15. November gelten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.10.2021 05:00 Uhr