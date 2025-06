Französin mit Wildcard sorgt für Tennissensation und steht im Halbfinale der French Open

Bei den French Open in Paris hat eine Französin für eine Tennis-Sensation gesorgt: Lois Boisson ist mit einer Wildcard ins Turnier gestartet - und steht jetzt im Halbfinale. Die Nummer 361 der Welt bezwang die Nummer 6, die Russin Mirra Andrejewa. - Bei den Männern kämpft Alexander Zverev am Abend um den Einzug ins Halbfinale. Sein Gegner ist Novak Djokovic. Jannik Sinner steht schon in der Runde der letzte Vier. Der Weltranglistenerste hat Alexander Bublik aus Kasachstan glatt in drei Sätzen geschlagen.

