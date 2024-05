Franziskus warnt in Grußwort zum Katholikentag vor Ausgrenzung jeder Art

Erfurt: Papst Franziskus ruft in seinem Grußwort zum Katholikentag dazu auf, gegen jede Form der Ausgrenzung zu kämpfen und Krisen gemeinsam zu lösen. Grundlegende Menschenrechte seien derzeit gefährdet - durch Antisemitismus, Rassismus und extremistische Ideologien. Moralische, soziale, wirtschaftliche und politische Krisen seien miteinander verbunden. Auf dem Katholikentag wollen in den kommenden fünf Tagen 20.000 Besucher und Teilnehmer miteinander feiern und beraten. Bundespräsident Steinmeier ging in seiner Eröffnungsrede in Erfurt auf den Vertrauensverlust der Institution Kirche ein. Es gebe seit Jahren eine beispiellose Austrittswelle, sagte Steinmeier. Dazu komme in weiten Teilen der Gesellschaft eine wachsende Entfremdung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Religiösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 23:00 Uhr