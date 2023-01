Franziskus ruft in Neujahrsmesse zu Gebeten für Benedikt auf

Nachrichtenarchiv - 01.01.2023 11:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Einen Tag nach dem Tod Benedikts des Sechzehnten hat Papst Franziskus die Katholiken dazu aufgerufen, für den Verstorbenen zu beten. Während der Neujahrsmesse im Petersdom sagte das katholische Kirchenoberhaupt wörtlich: "Vertrauen wir heute den geliebten emeritierten Papst Benedikt den Sechzehnten der Mutter Gottes an, auf dass sie ihn auf seinem Weg von dieser Welt zu Gott begleite." Gleichzeitig ging der amtierende Papst anlässlich des Welttages für den Frieden besonders auf die Leidtragenden von Kriegen ein. Viele Menschen hätten die Festtage in Dunkelheit und Angst inmitten von Gewalt und Gleichgültigkeit verlebt. Als guten Vorsatz für das neue Jahr empfahl Franziskus, Gutes zu tun und sich so wörtlich, "die Hände schmutzig zu machen". Man könne nicht still sitzen und bequem darauf warten, dass die Dinge besser würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2023 11:30 Uhr