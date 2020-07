Franziskus bedauert Erdogans Entscheidung zur Hagia Sophia

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat sich zum erstenmal öffentlich über die geplante Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee reagiert. Es schmerze ihn sehr, sagte Franziskus in Rom. Die Hagia Sophia galt als bedeutendste Kathedrale de Byzantinischen Reiches, ehe sie nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels durch die Osmanen zur Moschee wurde. Der türkische Republikgründer Attatürk betrieb die Umwandlung in ein Museum, nach dem Willen des heutigen Präsidenten Erdogan soll sie noch in diesem onat wieder für das islamische Gebet geöffnet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 02:00 Uhr