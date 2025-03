Franziska Preuß kämpft um den Biathlon-Gesamtweltcup

Oslo: Franziska Preuß geht mit einem Rückstand von fünf Punkten in das letzte Rennen dieses Biathlon-Winters. Denn in der Verfolgung büßte die 31-Jährige ihren Vorsprung gegenüber Lou Jeanmonnot ein. Preuß will deshalb heute beim Massenstart ihren vierten Saisonerfolg feiern - und damit die sechste deutsche Gesamtweltcupsiegerin werden. Der Massenstart der Frauen beginnt um 13:15 Uhr.

