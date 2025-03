Franziska Preuß holt Biathlon-Gesamtweltcup

Oslo: Franziska Preuß hat nach einem dramatischen letzten Saisonrennen den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen. Sie siegte im 12,5-Kilometer-Massenstart, profitierte dabei aber auf den letzten Metern von einem Sturz ihrer größten Konkurrentin, der Französin Lou Jeanmonnot. Als die beiden dominierenden Biathletinnen dieser Saison gleichauf waren, kam die Französin in einer Kurve zu Fall, so dass sie das Rennen nur auf Rang drei beenden konnte. In einer ersten Reaktion legten die Franzosen Protest ein, den sie dann aber - vermutlich nach Studium der Fernsehbilder - wieder zurückzogen. Somit krönte Preuß ihren mit Abstand besten Weltcup-Winter. Neben der großen Kristallkugel gewann sie auch die Wertungen in Sprint und Massenstart und feierte insgesamt vier Einzelsiege.

