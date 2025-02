Franziska Preuss holt bei Biathlon-WM Gold in der Verfolgung

Lenzerheide: Franziska Preuss hat bei der Biathlon-WM in der Schweiz Gold im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer gewonnen. Die 30-Jährige aus Bayern siegte nach fehlerfreier Schießleistung souverän von Elvira Öberg aus Schweden und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet. Für Preuss ist es beim dritten WM Rennen in der Schweiz nach Silber und Bronze bereits die dritte Medaille. Bei den Männern steht am Nachmittag die Verfolgung über 12,5 Kilometer an. Die deutschen Athleten haben hier aber kaum Medaillenchancen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 13:00 Uhr