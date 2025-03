Franziska Preuß gewinnt Biathlon-Gesamtweltcup

Oslo: Franziska Preuß hat sich den Sieg in der Biathlon-Gesamtwertung geholt. Sie gewann das heutige letzte Rennen der Saison, einen 12,5-km-Massenstart ganz knapp vor ihrer großen Konkurrentin, der Französin Lou Jeanmonnot. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das dramatisch endete. Denn die Französin stürzte kurz vor dem Ziel und verlor damit entscheidende Sekunden, so dass sie am Ende auf den dritten Rang zurückfiel. Frankreich hat kurz nach dem Rennen Protest eingelegt, diesen aber nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Damit geht der Biathlon-Gesamtweltcup zum sechsten Mal an eine deutsche Sportlerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2025 14:30 Uhr