Franziska Preuß erreicht bei Biatlon-Weltcup-Rennen Rang 2

Östersund: Beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in Schweden ist Franziska Preuß überraschend auf Rang zwei gelaufen. Am Ende fehlte nur eine Zehntelsekunde zum Sieg. Am Schießstand zeigte sie eine hervorragende Leistung. Gewonnen hat Lisa Vittozzi. Die Italienerin konnte ihre Strafminute auf der Strecke herauslaufen. Dritte wurde Vanessa Voigt. Preuß hatte sich in der vergangenen Saison wegen gesundheitlicher Probleme komplett aus dem Weltcup zurückgezogen und auch auf die Heim-WM in Oberhof verzichtet. Sogar ein Karriereende stand im Raum.

