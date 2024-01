Franz Beckenbauer wurde in München beigesetzt

München: Franz Beckenbauer ist heute in München beigesetzt worden. Die Beerdigung fand im Kreise der Familie auf dem Friedhof am Perlacher Forst statt. Seine letzte Ruhestätte fand Beckenbauer im Grab seiner Eltern. Der Tod der Fußball-Legende überschattet das heutige Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Hoffenheim, das um 20:30 Uhr angepfiffen wird. Beide Mannschaften werden Trauerflor tragen, zudem gibt es eine Schweigeminute. Beim Aufwärmprogramm werden alle Spieler des FC Bayern die Rückennummer 5 tragen - so wie einst Beckenbauer. Spielen werden die Münchner heute in einem Trikot mit der Aufschrift "Danke Franz". Nach dem Spiel sollen die Shirts unterschrieben und versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute. Unterdessen wurde bekannt, dass an der Gedenkfeier am nächsten Freitag in der Allianz-Arena auch Bundeskanzler Scholz teilnehmen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 19:00 Uhr