Frankreichs Senat stimmt für Rentenreform

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz fordert Modernisierung der Wirtschaft, Merz bezeichnet Regierung als "handlungsunfähig"

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dazu aufgerufen, die europäische Wirtschaft rasch auf eine modernere Grundlage zu stellen. Es gehe jetzt nicht darum, nostalgisch einer "guten alten Zeit" nachzutrauern, in der alles besser war, sagte er in seiner Regierungserklärung. Vielmehr müsse man gemeinsam aufbrechen und anpacken, um eine "gute neue Zeit" möglich zu machen - in Deutschland und in Europa. Scholz verwies darauf, dass sich Deutschland nach Beginn des Kriegs in der Ukraine unabhängig von russischem Gas gemacht und die Energieversorgung komplett umgestellt habe. Dazu sagte der Kanzler wörtlich: "Wenn es drauf ankommt, dann können wir Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation." Unionsfraktionschef Merz übte im Anschluss scharfe Kritik an der Regierung. Sie sei - anders als Scholz sage - orientierungslos und handlungsunfähig. Dem Bundeskanzler warf Merz vor, den Bezug zur Realität im Land verloren zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2023 10:45 Uhr