Frankreichs Regierung will stärker gegen gewaltsame Proteste vorgehen

Meldungsarchiv - 30.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Die gewaltsamen Proteste in Frankreich sind auch drei Tage nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen das beherrschende Thema im Land. Präsident Macron prangerte eine inakzeptable Instrumentalisierung des Todes eines Jugendlichen an und mobilisierte nach einer Krisensitzung in Paris weitere Polizisten. Das französische Innenministerium wies die Regionen an, ab 21 Uhr den Verkehr von Bussen und Straßenbahnen einzustellen. Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten solle systematisch unterbunden werden. In der vergangenen Nacht waren trotz eines massiven Polizeiaufgebots in mehreren Städten Autos angezündet, Gebäude verwüstet und Geschäfte geplündert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 22:00 Uhr