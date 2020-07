Frankreichs Regierung ist zurückgetreten

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die französische Mitte-Regierung unter Premierminister Philippe ist komplett zurückgetreten. Das hat der Elysee-Palast mitgeteilt. Der Schritt war erwartet worden, nachdem Präsident Macron bereits angekündigt hatte, er wolle seine Politik neu ausrichten und plane eine Umbesetzung in der Regierung. Nach der Schlappe seiner Partei bei der Kommunalwahl sagte Macron, seine Politik solle sozialer und umweltfreundlicher werden. Macrons Lager hatte bei der Wahl am Sonntag große Städte wie Lyon, Straßburg und Bordeaux an die Grünen verloren. In den kommenden Stunden will er einen neuen Premierminister präsentieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 10:00 Uhr