Frankreichs protestierende Bauern wollen Paris belagern

Paris: Aus Protest gegen Bürokratie, sinkende Einnahmen und europäische Umweltauflagen wollen Frankreichs Bauern ab heute mehrere Zufahrtsstraßen nach Paris blockieren. Etwa 30 Traktoren starteten am Morgen im Südwesten Frankreichs. Ziel ist die Stadt Limoges, wo auch andere Konvois aus anderen Regionen zusammentreffen, um von dort morgen oder am Mittwoch den Großmarkt Rungis bei Paris zu erreichen. Die französische Regierung erhöhte die Einsatzkräfte auf 15.000 und schickte Panzerfahrzeuge zum Großmarkt. Präsident Macron will unbefingt vermeiden, dass die Traktoren die Innenstädte von Paris und anderen französische Großstädten lahm legen. - Auch in Deutschland gibt es wieder Protestaktionen von Landwirten. Hunderte Traktoren blockieren derzeit den Verkehr in Teilen Hamburgs. Betroffen ist auch der Hamburger Hafen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 13:00 Uhr