Frankreichs Premierminister kündigt Regierungserklärung an

Paris: Mitten in den Bauernproteste in Frankreich will Premierminister Attal heute eine Regierungserklärung in der Nationalversammlung abgeben. Bereits vergangene Woche hatte er den Verzicht auf eine geplante Steuererhöhung für Agrardiesel und höhere Entschädigungen bei bestimmten Rinderkrankheiten zugesagt. Viel Spielraum bleibt Attal nicht, das er im Parlament auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen ist. Seit gestern blockieren knapp 10.000 französische Bauern aus Protest gegen Bürokratie, sinkende Einnahmen und europäische Umweltauflagen unter anderem wichtige Zufahrtsstraßen nach Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 06:00 Uhr