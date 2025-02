Frankreichs Premier Bayrou übersteht Misstrauensanträge

Paris: In Frankreich hat die Regierung des konservativen Premiers Bayrou zwei Misstrauensabstimmungen überstanden. Die Anträge der extremen Linken fanden in der Nationalversamlung in Paris keine Mehrheit. Die Linke kritisiert die Entscheidung des Premierministers, den Haushalt ohne Parlamentszustimmung in Kraft zu setzen. Mit dem gescheiterten Misstrauensvotum gilt nun auch der Haushalt als beschlossen. Bayrous Vorgänger Barnier war über ein Misstrauensvotum gestürzt, damit konnte auch der Haushalt nicht in Kraft treten.

