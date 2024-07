Frankreichs Premier Attal warnt vor rechter Regierung

Paris: Die Rechtspopulisten haben die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich klar gewonnen. Nun hat Premierminister Attal vor einer Regierung der Nationalisten gewarnt. Er sagte am späten Abend, der Rassemblement National stehe vor den Toren der Macht. Um einen Sieg der Rechten zu verhindern, kündigte Attal an, im zweiten Wahlgang überall dort die Kandidaten des Regierungsbündnisses zurückzuziehen, wo linke Kandidaten bessere Chancen haben. Die Abgeordneten der Nationalversammlung werden in Frankreich per Mehrheitswahlrecht bestimmt. In der ersten Runde gestern war der rechte Block um Marine Le Pen laut Endergebnis mit 33 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft. Auf Platz zwei landete das Links-Bündnis Nouveau Front Populaire mit 28 Prozent. Das Mitte-Lager von Präsident Macron liegt mit 20 Prozent nur auf Platz drei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 11:00 Uhr