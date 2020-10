Frankreichs Präsident verkündet landesweiten Lockdown

Deutscher Film für Bewerbung um Auslands-Oscar steht fest

München: Der Film "Und morgen die ganze Welt" geht als deutscher Oscar-Kandidat ins Rennen. Eine Jury wählte den Film der Münchner Regisseurin Julia von Heinz unter insgesamt 10 Bewerbern aus. In der Begründung heisst es, es handle sich um "einen persönlichen Film von großer emotionaler Wucht". In einer Zeit, in der die Demokratie zunehmend unter Druck gerate, stelle er die Frage, ob Gewalt in der politischen Auseinandersetzung gerechtfertigt oder sogar notwendig sei. Im Mittelpunkt des Films, der morgen in die Kinos kommt, steht eine junge Jurastudentin, die sich in antifaschistischen Kreisen engagiert und sich entscheiden muss, wie weit sie im politischen Kampf gehen will.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.10.2020 22:15 Uhr