Frankreichs Präsident Macron will Regierung umbilden

03.07.2020 07:00 Uhr

Paris: Nach den Kommunalwahlen in Frankreich will Präsident Macron die Regierung umbilden. Sein Mitte-Lager hatte am Wochenende eine schwere Schlappe einstecken müssen. In vielen Städten holten die Grünen und ihre Partner die meisten Stimmen. Infolge war Macron unter Druck geraten. In der Zeitung "Le Parisien" sagte er, er werde einen neuen Weg einschlagen und diesen mit einem neuen Team bestreiten. Unklar ist noch, ob der populäre Premierminister Philippe der neuen Regierung angehören wird. Macron lobte aber das Vertrauensverhältnis zu diesem. Dass eine Regierungsumbildung nach den Kommunalwahlen kommt, hatte sich schon vor Wochen angedeutet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 07:00 Uhr