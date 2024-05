Frankreichs Präsident Macron kommt zu Staatsbesuch nach Berlin

Berlin: Frankreichs Präsident Macron ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Es ist der erste Besuch eines französischen Präsidenten auf höchster protokollarischer Ebene seit 24 Jahren. Zum Auftakt begleitet Macron Bundespräsident Steinmeier zum Demokratiefest in Berlin. Dabei ist auch ein Bühnengespräch geplant. Beide Staatsoberhäupter geben zudem den symbolischen Startschuss für den deutsch-französischen Sportsommer, der von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen geprägt ist. Am Abend findet ein Staatsbankett mit dem französischen Präsidentenehepaar im Schloss Bellevue statt. Morgen will Macron in Dresden eine Rede an die europäische Jugend halten und diese knapp zwei Wochen vor der Europawahl dazu aufrufen, ihre Stimme abzugeben. Er reist dann weiter nach Münster, wo ihm der Preis des Westfälischen Friedens verliehen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 14:00 Uhr