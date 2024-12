Frankreichs Parlament berät über Misstrauensanträge

Paris: Das französische Parlament entscheidet in den kommenden Stunden über die Zukunft der Regierung Barnier. Sowohl die rechte als auch die linke Opposition haben Misstrauensanträge eingebracht. Barniers liberal-konservative Regierung verfügt über keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung. Sprecher der beiden großen Oppositionsbündnisse machten klar, dass ihre Misstrauensanträge letztlich auch auf Präsident Macron zielen. Wenn seine Regierung scheitere, so die Fraktionschefin des rechten Rassemblement National, Le Pen, müsse Macron entscheiden, ob er selbst noch bleiben kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 19:45 Uhr