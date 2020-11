Frankreichs Innenminister reist für Gespräche nach Tunis

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Nach dem islamistischen Anschlag auf Besucher eines Gottesdienstes in Nizza schickt Frankreichs Präsident Macron Innenminister Darmanin nach Tunesien. Er soll in dieser Woche in Tunis Gespräche über den Kampf gegen den Terrorismus führen, wie der Elysée-Palast mitteilte. Aus Tunesien stammte der Attentäter, der am Donnerstag in Nizza drei Menschen getötet hatte. Unterdessen sind drei Männer, die nach dem Anschlag festgenommen worden waren, wieder auf freiem Fuß. In Gewahrsam sind weiterhin der Attentäter sowie ein 29-Jähriger, der ebenfalls aus Tunesien stammt. Der französische Premierminister Castex sagte, Frankreich müsse einen - Zitat - "ideologischen Kampf" gegen den Islamismus führen und gewinnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 12:15 Uhr