Frankreichs Innenminister lehnt Aufnahme von Migranten aus Lampedusa ab

Paris: Frankreich hat eine Aufnahme von Migranten von der italienischen Insel Lampedusa abgelehnt. Innenminister Darmanin sagte im französischen Fernsehen, man wolle eine Position der Strenge. Man habe der italienischen Regierung deshalb mitgeteilt, bei der Rückführung von Migranten in Länder zu helfen, mit denen Frankreich gute diplomatische Beziehungen unterhalte, so Darmanin. Auf Lampedusa waren zuletzt tausende Migranten in Booten angekommen; die Aufnahmelager waren zeitweise maßlos überfüllt. Deutschland überlegt daher, die Aufnahme von Geflüchteten aus Italien wieder aufzunehmen. Heute beginnt Bundespräsident Steinmeier einen dreitägigen Besuch in Italien - dabei dürfte vor allem das Thema Migration im Mittelpunkt stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 02:00 Uhr