Frankreich zufrieden nach Ukraine-Treffen zwischen USA und Europäern

Trump geht fest von Einigung mit EU im Zollstreit aus: Das unterstrich der US-Präsident beim Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Meloni in Washington. Trump erklärte, dass viele Länder mit den USA einen Deal machen wollten. Ein faires Abkommen mit der EU werde es zu "100 Prozent" geben, so Trump. Beobachter warnen allerdings nach diesen Aussagen vor Euphorie und verwiesen auf das jüngste Hin und Her bei Trumps Zollpolitik. Er hatte Anfang April hohe Zölle gegen zahlreiche Länder verhängt. Für die EU war ein Aufschlag von 20 Prozent vorgesehen. Eine Woche später vollzog der US-Präsident jedoch eine Kehrtwende und verkündete eine "Pause" von 90 Tagen. Währenddessen bleibt ein Mindestsatz von zehn Prozent bestehen. Die italienische Ministerpräsidentin bot dem US-Präsidenten eine intensive Zusammenarbeit an. Die USA seien ein verlässlicher Partner. Meloni erklärte auch wörtlich, ihr Ziel sei es, "den Westen wieder groß zu machen". Frankreich zeigt sich nach Ukraine-Gesprächen zwischen USA und Europa zufrieden: Bei dem Treffen ging es um ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs. Es habe einen exzellenten Austausch gegeben, hieß es von der französischen Regierung. Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich bei Präsident Macron für dessen Bemühungen. Details der Verhandlungen wurden aber nicht bekannt gegeben. Nächste Woche soll in London weiter über ein mögliches Friedensabkommen gesprochen werden. Wetter-Chaos trifft Teile der Schweiz und Italiens: Die Region Piemont mit der Hauptstadt Turin ist von Starkregen besonders betroffen. Zahlreiche Flüsse sind über die Ufer getreten. Ein 92-Jähriger starb. Wegen überschwemmter Gleise kommt es im Zugverkehr zwischen Italien und der Schweiz zu erheblichen Behinderungen. In der Schweiz ist der bekannte Skiort Zermatt nach starken Schneefällen von der Außenwelt abgeschnitten. Strom und Mobilfunk fielen aus. Vor allem die südwestlichen Landesteile sind betroffen. Bei Seilbahn-Unglück sterben bei Neapel vier Menschen: Die Gondel stürzte nach dem Riss eines Kabels in die Tiefe. Einer der Insassen wurde verletzt. Die Seilbahn führt auf einen 1.100 Meter hohen Berg nahe der italienischen Großstadt. Habeck legt Bundestags-Mandat nieder: Wie der "Spiegel" berichtet, will der 55-jährige Grünen-Politiker sein Mandat nur noch bis zur parlamentarischen Sommerpause behalten. Habeck hatte die Grünen als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im Februar geführt. Nach den Verlusten für seine Partei hatte er schon erklärt, keine Führungsrolle mehr anzustreben. Bis es eine neue Bundesregierung gibt, bleibt Habeck jedoch Wirtschaftsminister. Das WETTER: gebietsweise Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2025 21:30 Uhr