Frankreich zieht im U-Boot-Streit Botschafter ab

Baerbock und Laschet zweifeln Mali-Einsatz der Bundeswehr an

Berlin: Die Kanzler-Kandidaten von Union und Grünen haben Zweifel geäußert, ob es mit dem Mali-Einsatz der Bundeswehr so weitergehen kann wie bisher. Unions-Bewerber Laschet sagte der "Welt am Sonntag", sollte sich die Verwicklung russischer Söldner in den dortigen Konflikt bestätigen, dann stelle das die Grundlagen des Einsatzes in Frage. Die Grünen-Politikerin Baerbock sagte der "Augsburger Allgemeinen Zeitung", in Mali sei es bereits zweimal unter den Augen der internationalen Kräfte zu einem Militärputsch gekommen. Wenn nun noch die Militärregierung gemeinsame Sache mit russischen Söldnern mache, müsse die Ausbildung der malischen Soldaten in jedem Fall ausgesetzt werden. Die Bundeswehr ist in dem afrikanischen Land mit rund 1.200 Soldaten stationiert und beteiligt sich vor allem an der Ausbildung der Streitkräfte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.09.2021 11:15 Uhr