Frankreich zieht Botschafter und Truppen aus Niger ab

Paris: Frankreich beendet seine militärische Präsenz im westafrikanischen Niger und wird auch seinen Botschafter abziehen. Das gab Präsident Macron am Abend in einem Fernsehinterview bekannt. Bis zum Jahresende sollen demnach alle Streitkräfte zurückkommen. Bis zum Putsch im Juni galt Niger als ein wichtiger Partner Frankreichs im Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone. Die neuen Machthaber hatten wiederholt einen Abzug der französischen Truppen gefordert, was Macron bislang abgelehnt hatte. Auch die Bundeswehr ist noch mit Soldaten im Niger im Einsatz. Verteidigungsminister Pistorius sagte vor wenigen Tagen, ein deutscher Rückzug werde akut, sollten die Franzosen Niger verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 06:00 Uhr