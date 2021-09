Frankreich zieht Botschafter aus USA und Australien ab

Lauterbach fordert staatliche Impfprämie und 2G in Restaurants

Passau: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach eine staatliche Impfprämie gefordert. Lauterbach sagte der "Passauer Neuen Presse", um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, solle man kein Mittel ausschließen. Das gelte auch für die Zahlung sogenannter Impfprämien. Um in absehbarer Zeit in die Normalität zurückzukehren, brauche es in Deutschland eine sehr viel höhere Impfquote, so Lauterbach. Aus diesem Grund empfehle er auch, in Clubs und Restaurants so schnell wie möglich auf 2G zu setzen - also auf Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.09.2021 09:45 Uhr