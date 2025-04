Frankreich zeigt sich zufrieden mit Ukraine-Gesprächen

Paris: Gastgeber Frankreich hat die gestrigen Ukraine-Gespräche als wichtigen Erfolg bewertet. Regierungskreise sprachen von einem "exzellenten Austausch". Präsident Macron sagte, die Pariser Gespräche seien eine sehr wichtige Gelegenheit für eine Annäherung, da alle einen robusten und nachhaltigen Frieden wollten. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich zufrieden. In der kommenden Woche wollen sich Vertreter der beteiligen Länder nach Angaben Frankreichs in London zu neuen Gesprächen treffen. Nächste Woche soll offenbar auch das Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA unterzeichnet werden. Beide Länder haben dafür nun eine Absichtserklärung unterschrieben. Mit dem Abkommen will sich Washington im Gegenzug für Militärhilfe Zugang zu seltenen Erden und anderen wertvollen Ressourcen der Ukraine sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 07:00 Uhr