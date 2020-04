Frankreich zählt mehr als 20.000 Corona-Tote

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich hat die Zahl der Corona-Todesopfer die Schwelle von 20.000 überschritten. Nach Angabe des Gesundheitsministers starben innerhalb von 24 Stunden fast 550 weitere Patienten. Damit seien durch die Covid19-Erkrankung mehr Menschen gestorben als während der schlimmsten Grippe-Epidemien, so der Minister. Nach den USA, Italien und Spanien ist Frankreich damit das vierte Land, in dem die Opferzahl über die Marke von 20.000 stieg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 06:00 Uhr