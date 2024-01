Frankreich wird zum vierten Mal Handball-Europameister

Köln: Frankreich hat die Handball-Europameisterschaft gewonnen. Der Olympiasieger setzte sich im Finale gegen Weltmeister Dänemark mit 33 zu 31 nach Verlängerung durch. Für Frankreich ist es schon der vierte EM-Titel - nach 2006, 2010 und 2014. Die deutschen Handballer haben eine Medaille verpasst. Sie verloren im Spiel um Platz drei gegen Schweden. Die deutschen Skispringer haben zum Abschluss der Skiflug-WM am Kulm Bronze im Teamwettkampf gewonnen. Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Karl Geiger und Pius Paschke mussten sich nur Titelverteidiger Slowenien und dem Zweitplatzierten Österreich geschlagen geben. Und in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund 3:1 gegen Bochum gewonnen - und klettert in der Tabelle auf Platz vier. Berlin hat 1:0 gegen Darmstadt gewonnen. In der zweiten Liga hat Fürth sich 2:1 gegen Kiel durchgesetzt. Außerdem spielten: Hamburger SV - Karlsruhe 3:4 und Braunschweig - Magdeburg 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 23:00 Uhr