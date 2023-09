Frankreich will landesweites ÖPNV-Ticket einführen

Paris: Der französische Präsident Macron will nach dem Vorbild des Deutschland-Tickets auch in Frankreich ein landesweit geltendes Abonnement für den Nahverkehr einführen. In einem Interview erklärte er, er habe seinen Verkehrsminister Beaune gebeten, dies mit den Regionen auf den Weg zu bringen. Geplant sei zunächst ein runder Tisch. Der Minister zeigte sich zuversichtlich: Er schrieb in einer Online-Mitteilung, es könne schon in den nächsten Monaten ein solches Ticket-Angebot geben, das sowohl der Umwelt als auch der Kaufkraft zugute käme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 14:00 Uhr