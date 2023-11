Frankreich will kranke Kinder aus Gazastreifen aufnehmen

Paris: Frankreich will kranke und verletzte Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen, die dringende medizinische Hilfe benötigen. Man werde dazu alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, teilte der Élyséepalast mit. Frankreichs Präsident Macron nannte auf der Plattform X die Zahl von bis zu 50 Kindern. Unterdessen sind aus der umkämpften Al-Schifa-Klinik 31 Frühgeborene in ein Krankenhaus im Süden des Gaza-Streifens verlegt worden. Es handele sich um sehr kranke Babys, die nun in in der Neugeborenen-Intensivstation in Rafah versorgt würden, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 22:00 Uhr