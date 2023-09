Frankreich will E-Autos erschwinglicher machen

Paris: Als Teil eines großen Klimaschutzplans will Frankreich E-Autos erschwinglicher machen. Wie Präsident Macron ankündigte, soll es für Menschen mit geringerem Einkommen ab nächstem Jahr ein Leasing von E-Automodellen ab 100 Euro pro Monat geben. Das Angebot soll sich auf in Europa produzierte Fahrzeuge beschränken. Um den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern, will Frankreich außerdem in 13 Ballungsräumen S-Bahn-Netze einrichten. Außerdem will Frankreich beim Heizen auf Wärmepumpen umstellen. Bis 2027 sollten in Frankreich jährlich eine Million Wärmepumpen produziert und 30.000 Monteure ausgebildet werden, so Macron.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 08:00 Uhr