Frankreich verzeichnet Rekord von mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen

Paris: In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 16.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Dies ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden ein neuer Höchststand. Mehr als 1.000 Patienten befänden sich zudem auf Intensivstationen, so viele wie seit Anfang Juni nicht mehr. Die Regierung in Paris hatte erst vorgestern schärfere Beschränkungen angeordnet. Unter anderem dürfen in der am stärksten betroffenen Stadt Marseille ab morgen keine Bars und Restaurants mehr öffnen, in Paris und anderen Städten müssen sie früher schließen. Zudem wurden Versammlungen von mehr als zehn Menschen etwa in Parks und auf Plätzen untersagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 07:00 Uhr