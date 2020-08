Frankreich verzeichnet dritten Tag in Folge Rekord-Infektionszahlen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Auch in Frankreich geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich nach oben. Innerhalb eines Tages wurden mehr als 2800 neue Fälle gemeldet. Das ist bereits der dritte Tagesrekord in Folge seit dem Ende der Ausgangssperren. Wegen steigender Zahlen gilt Paris nun wieder als Risiko-Zone, die Maskenpflicht im Freien wird ausgeweitet: Die Avenue des Champs-Élysées und die Gegend um das Louvre-Museum gehören nun zu den Bereichen, in denen Fußgänger einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 03:00 Uhr