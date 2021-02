Frankreich verschärft Einreiseregeln nach zu Deutschland

EU-Gipfel berät über Impfkampagne

Brüssel: Bundeskanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen beraten am Nachmittag bei einem Videogipfel unter anderem über die viel kritisierte Impfkampagne. Die EU steht unter Druck, weil Länder wie die USA, Großbritannien und Israel deutlich schneller mit den Impfungen vorankommen. Thema wird auch der Streit über verschärfte Grenzkontrollen sein. EU-Ratspräsident Michel hatte Deutschland für seine Kontrollen an der tschechischen und österreichischen Grenze kritisiert. Denn die EU-Staaten hatten sich vor einigen Wochen eigentlich auf Empfehlungen für ein einheitliches Vorgehen an den Grenzen geeinigt. Die EU-Kommission befürchtet, dass Pendler und wichtige Waren an den Grenzen aufgehalten werden und der Binnenmarkt leidet. Kritik kommt auch von der Grünen-Politikerin Brantner. Die Bundesregierung müsse endlich mit nationalen Alleingängen aufhören, sagte die Europaexpertin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 14:00 Uhr