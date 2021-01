Frankreich verlangt ab Sonntag Corona-Tests von Einreisenden

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich verschärft seine Einreise-Regeln. Wie die Regierung in der Nacht mitteilte, müssen auch Einreisende aus Europa künftig einen negativen Corona-Test vorweisen können. Der PCR-Test dürfe nicht älter als drei Tage sein. Allerdings sollen diverse Ausnahmen gelten, unter anderem für Berufspendler, die in Frankreich arbeiten, außerdem für Fahrer und Begleitpersonen von Transporten. Gelten soll die neue Regelung ab Sonntag. Die französische Regierung hatte Anfang der Woche bereits angekündigt, sie werde sich beim digitalen EU-Gipfel für Gesundheitskontrollen an den innereuropäischen Grenzen einsetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 01:00 Uhr